Coronavirus: Galli, 'il fronte è Milano, vedo troppa gente e operai in giro'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Se i contagi saliranno a Milano "è una domanda retorica" secondo Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive alla Statale di Milano e primario al Sacco, che in un'intervista a Repubblica, si dice molto preoccupato. "Da svariati giorni sostengo che la battaglia è Milano. Sono fortissimamente preoccupato per quello che succederà.

Il distanziamento sta aiutando ma "è vero anche -sostiene - che io vedo tanta gente in giro. Ieri, venendo in ospedale ho trovato gli operai che tracciavano le strisce bianche in terra, la segnaletica. Ora, mi chiedo: è importante fare una cosa del genere adesso? Non sarebbe meglio rimandarla?". Secondo Galli, quindi, "non si tratta solo di chi porta a spasso il cane".

Nella migliore delle ipotesi, afferma, "ci dobbiamo aspettare la crescita per i contatti precedenti a giovedì scorso, nella peggiore" altri contagi "perché diverse persone continuano ad andare in giro, anche per futili motivi, e a disseminare le infezioni".