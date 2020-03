Coronavirus: Sereni, 'Paesi Ue adottano nostro modello, bene Bce' (2)

(Adnkronos) - “Questa pandemia – spiega la Vice Ministra Sereni – rassomiglia a una guerra, per la sua dimensione globale e la virulenza del virus. E in guerra c’è sempre una parte di retorica e di narrazione. Il nemico di tutti è il coronavirus ed è importante tener presente che non conosce confini, che rappresenta una sfida globale e che la cooperazione a livello sovranazionale è un dato importantissimo. Questo vale anche nel rapporto con la Cina, che è il Paese da cui il virus ha avuto origine e che è stato il primo a vivere l’emergenza".

"Siamo amici della Cina ed è giusto riconoscere il loro sforzo per contrastare il virus. Tuttavia, penso che dovremmo stare attenti a una certa narrazione. È legittimo che Pechino rivendichi la sua solidarietà nei nostri confronti e noi non possiamo che ringraziarli per questo. Ma – conclude Sereni – bisogna stare attenti a chi usa questo atteggiamento della Cina per contrapporlo a una presunta indifferenza europea, che non è reale”.