Astaldi: vende terzo ponte sul Bosforo per 315 mln dollari**

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Astaldi ha finalizzato la cessione alla società turca Ic Ictas Sanayi delle proprie quote nell’asset relativo alla concessione per la realizzazione e gestione del terzo ponte sul Bosforo in Turchia.

L’accordo, "già valutato e autorizzato dal Tribunale di Roma come rispondente alla migliore tutela dei creditori nell’ambito della procedura di concordato", prevede che la cessione della partecipazione avvenga al prezzo di 315 milioni di dollari.