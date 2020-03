Coronavirus: Metz (Mediterranea), 'stop ong? Fedriga fuori luogo, è un apprendista stregone' (2)

(Adnkronos) - E parla di "propaganda" della Lega "che innesca un meccanismo di tutti contro tutti", "lui continua a indicare un facile bersaglio alla paura, alla paranoia, alla difficoltà di tutti. Sposta l'attenzione indicando un nemico e questo è pericoloso, per quello che può innestare ecco perché è davvero molto pericoloso. Mantenere viva questa lotta sui migranti serve solo a fare propaganda, è un falso oggettivo, peraltro". E la definisce "roba pericolosissima per quello che può innescare" anche perché "è stato dimostrato che il problema lo abbiamo in casa". Secondo Metz in questo modo "si continua ad alimentare quella parte di odio perché si indica un nemico facile, come l'immigrato, che oggettivamente è sbagliato ma serve per la propaganda". E definisce Fedriga ancora "un apprendista stregone che sta giocando con il fuoco invece di preoccuparsi dei suoi cittadini".

"La cosa che più mi colpisce - dice - è che in questo momento, mentre si parla di pandemia, di salute dei cittadini o di cure possibili, lui parli di immigrati. Mi sembra veramente che Fedriga sia rimasto ibernato ad anni fa". "In questo momento il tema è un altro - dice l'armatore triestino di Mediterranea Saving Humans - Il coronavirus, se mai ce ne fosse bisogno, ha dimostrato che i confini non chiudono fuori i problemi".