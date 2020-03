Coronavirus: Metz (Mediterranea), 'stop ong? Fedriga fuori luogo, è un apprendista stregone' (3)

(Adnkronos) - Poi ricorda ancora i decreti sicurezza approvati dal primo governo Conte. "Abbiamo i decreti sicurezza approvati da Matteo Salvini e non modificato da questo governo - spiega Metz - hanno creato una quantità di irregolari, migliaia di persone che sono fuori dai percorsi di accoglienza e che sono senza fissa dimora, che non hanno un accesso a cure vere. Questo è il vero problema, anche perché la tutela della salute di tutti si fonda su un punto irrinunciabile: che qualunque persona presente sul territorio deve potere accedere la servizio sanitario, anche specialistici".

"Questo ha a che fare con il diritto fondamentale, in questo modo si assicura l'intera comunità dal rischio patologie. Il tema dei confini produce il fatto che molte persone non hanno accesso al diritto alle cure, questo sarebbe un tema da trattare. Di questo si dovrebbe occupare un presidente della Regione", dice. "Io vorrei che un Presidente della Regione desse delle risposte su questo, ad esempio, non su come mettere le barriere...".