Coronavirus: Total Italia dona 50mila euro a ospedale Bergamo

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Total Italia donerà 50mila euro all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La filiale del gruppo Total "ha scelto di contribuire alla raccolta fondi promossa dall’Asst per fronteggiare l’emergenza sanitaria Coronavirus". I fondi raccolti verranno utilizzati per l'acquisto di ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, monitoraggi emodinamici, cuffie, camici e occhiali monouso. "Questo contributo si aggiunge a quello di tante altre aziende che, speriamo sempre più numerose, stanno contribuendo a questa raccolta perché, come diciamo in azienda, è solo con il contributo di tutti che tutto andrà #lisciocomelolio", dice Filippo Redaelli, amministratore delegato Total Italia.