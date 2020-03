Coronavirus, garantite 40 mila tonnellate al giorno di farine e semole

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Anche in questo momento di emergenza è opportuno ricordare che ogni giorno, in Italia, 40 mila tonnellate di grano tenero e duro, sia italiane sia estere, vengono trasformate in farine e semole dalle nostre industrie molitorie per essere destinate, tra l’altro, all’Industria pastaria, all’Industria dolciaria, alla panificazione artigianale e industriale o agli scaffali dei supermercati”. E' quanto precisa Cosimo De Sortis, presidente Italmopa, Associazione Industriali Mugnai d'Italia che rappresenta in via esclusiva il settore molitorio nazionale a frumento tenero e a frumento duro.

"Mi sembra doveroso - conclude De Sortis - rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del settore molitorio che continuano a portare avanti il proprio lavoro, tra mille difficoltà, in questo delicato momento".