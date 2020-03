Coronavirus: Crimi, 'sì restrizioni no controllo spostamenti'

Solidarietà e coronavirus: Sant'Egidio non chiude le sue porte

Roma, 19 mar. (askanews) - Mentre tutto è chiuso per l'emergenza coronavirus, la solidarietà non si ferma. E anzi, si intensifica. Ne è una prova l'attività della Comunità di Sant'Egidio che, in questo periodo particolarmente duro soprattutto per anziani e senza fissa dimora, è ancor più viva e presente. In tutta Italia. Spesa per gli anziani costretti a casa, mense per i poveri che continuano a ...