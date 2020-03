Coronavirus: Confcommercio contrarietà a click day domande indennità autonomi-professionisti

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Confcommercio chiede al Governo "di ripensare all’ipotesi, avanzata in queste ore dal Presidente Tridico, di utilizzare lo strumento del click day per consentire ai lavoratori autonomi e ai professionisti di richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto 'Cura Italia'". Pur avendo presente l’entità delle risorse stanziate, infatti, sottolinea Confcommercio, "in questa fase di emergenza il click day rischierebbe di vanificare in buona parte la stessa volontà del legislatore".

Inoltre, rileva, "non metterebbe tutti i potenziali richiedenti sullo stesso piano ed alle stesse condizioni di partenza, essendo il sistema evidentemente legato alla connettività che caratterizza ogni singolo territorio e che nel Paese è ancora tutt’altro che uniforme".

"Va infine sottolineato che l’utilizzo del sistema del click day - in ogni caso - per le necessità organizzative e di strumentazione di cui necessita, rischia di essere del tutto incoerente nell’attuale fase emergenziale nella quale l’attività di professionisti ed autonomi è di fatto sospesa o fortemente limitata, così come quella di associazioni di rappresentanza ed intermediari in grado di prestare assistenza a tali soggetti", sottolinea.