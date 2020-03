Coronavirus: Terna revoca e riconvoca Assemblea

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Terna comunica che, a fronte dell’emergenza Covid-19 e in considerazione dei provvedimenti emanati dal Governo per contenere gli effetti della situazione emergenziale, da ultimo culminati nel decreto legge cosiddetto 'Cura Italia' del 17 marzo 2020, n. 18, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi d’urgenza in data odierna, ha deliberato di revocare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, fissata in unica convocazione, per il 27 aprile 2020 e di riconvocarla in altra data, con il medesimo ordine del giorno, sia in parte ordinaria sia in parte straordinaria.

L’Assemblea si terrà in unica convocazione, nel rispetto dei termini e con le modalità di legge, avvalendosi del più ampio termine statutario di 180 giorni dalla fine dell’esercizio con le più appropriate modalità di svolgimento per favorire un’adeguata partecipazione degli azionisti. Allo stato la società prevede di mantenere le date di stacco e pagamento del dividendo come comunicate al mercato da ultimo lo scorso 10 marzo.

La società provvederà a pubblicare, nei termini e con le modalità di legge, la documentazione di bilancio, la Dichiarazione Non Finanziaria e la Relazione sul Governo Societario, nonché l’ulteriore documentazione relativa agli altri argomenti all’ordine del giorno. Conseguentemente, in considerazione di quanto precede, il calendario finanziario, pubblicato lo scorso 30 gennaio e da ultimo il successivo 27 febbraio, si intende modificato indicando che l’Assemblea si terrà in unica convocazione entro la più ampia finestra temporale dei 180 giorni dalla fine dell’esercizio.