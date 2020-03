Coronavirus: Eni ritira proposta buyback 2020, revisione in corso programmi 2020-21**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Il Cda di Eni, riunito oggi, alla luce dei recenti sviluppi di mercato intervenuti a seguito della diffusione del la pandemia Covid- 19 e delle decisioni assunte dall’Opec+, ha deliberato quanto di "aggiornare lo scenario commodities per gli anni 2020 e 2021, rivedendo al ribasso le previsioni sul prezzo Brent rispettivamente a 40-45 dollari per il 2020 e 50-55 dollari per il 2021" ; di "ritirare la proposta di acquisto di azioni proprie 2020 per un valore pari a 400 milioni di euro indirizzata alla prossima Assemblea del 13 maggio". Lo rende noto il gruppo energetico precisando che la proposta "sarà riconsiderata nel momento in cui la previsione del prezzo Brent per l’anno di riferimento, parametro per la decisione di attivazione del piano di buyback, tornerà a essere almeno uguale a 60 dollari al barile".