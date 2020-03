Coronavirus: assessore Lombardia, 'ospedale Fiera non più temporaneo ma strutturato'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - L'Ospedale in Fiera a Milano non sarà più "un ospedale temporaneo come era stato ipotizzato all'inizio, con una serie di terapie intensive, ma sarà strutturato per diventare qualcosa in più di un ospedale temporaneo". Lo ha spiegato l'assessore regionale Davide Caparini. "Anche il Governo ha ritenuto che proprio perché la Lombardia ha maturato una certa esperienza sul virus, deve strutturarsi, uscendo prima dall'emergenza, offrendo conoscenza e assistenza a tutti gli italiani". Da qui, "il programma per far sì che diventi un vero e proprio ospedale con sala operatoria, tac, laboratori e strumentazione necessaria per coprire tutto il lasso di tempo necessario a sconfiggere questo virus".