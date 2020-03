Coronavirus: Oddati, (Pd), 'Lega vergogna, fake news in manifesto web'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Vergognoso. Davvero, vergognoso. Non ci sono altre parole per definire lo squallido tentativo della Lega di disinformare e fare propaganda in un momento difficile come questo" Lo scrive su Fb Nicola Oddati della segreteria Pd postando una locandina web che sta girando sui social. "Hanno pubblicato una locandina grafica con una bufala colossale".

"Una lista delle 'risorse' che gli altri Paesi del mondo avrebbero destinato all’emergenza. Una lista in cui risulta che la Francia abbia stanziato 300 miliardi, la Spagna 200 e la Germania 550. Mentre l’Italia solo 25. L’intento è chiaro: far apparire il governo come un esecutivo di pezzenti che nega le risorse al popolo. Si tratta però di un trucco. Uno squallido trucco. Per gli altri Paesi la Lega fa infatti riferimento alla mobilitazione generale di risorse. Quanto, cioè, si stima verrà mobilitato anche grazie agli investimenti diretti del governo. Per l’Italia invece fa qualcosa di diverso: prende solo il dato dell’investimento diretto. Se avessero usato lo stesso parametro per l’Italia sarebbero risultati 350 miliardi, non 25".

"Una cifra che in percentuale al Pil è maggiore rispetto a quella tedesca. Così come se avessero deciso di usare solo il dato sull’investimento diretto dell’esecutivo, per la Spagna sarebbero stati 15 miliardi. Non 200. La Lega si deve allora vergognare. Deve provare una vergogna nera, nerissima. Perché mentre c’è un Paese che si sta facendo in quattro per combattere, loro pensano ai propri comodi, ai propri interessi. E la cosa peggiore è che lo stanno facendo anche nel modo peggiore possibile: disinformando con bufale ad hoc. L'Italia oggi ha bisogno di essere amata, non raggirata. Basta con queste stupidaggini, abbiamo bisogno di unità e responsabilità. C'è l'Italia in ballo, ricordatevelo se davvero l'avete un minimo a cuore".