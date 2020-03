Coronavirus: Gallera, '1.959 decessi, 300 più di ieri'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Salgono ancora i decessi in Lombardia e nelle ultime 24 ore sono più alti che mai dall'inizio dell'emergenza coronavirus. In un giorno, secondo i dati diffusi dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, i decessi sono stati oltre 300. Il numero totale dei morti per Covid19 nella regione è salito quindi a 1.959.