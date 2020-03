Coronavirus: finita riunione P.Chigi, Conte a ministri 'in fretta misure attuative dl'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - E' terminata a Palazzo Chigi la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza e i ministri Roberto Gualtieri e Luigi Di Maio. Nel corso della riunione, che non si è protratta a lungo, si è discusso delle misure attuative del dl Cura Italia, riferiscono fonti di governo. Il diktat è procedere in fretta con i decreti ministeriali e le circolari per rendere subito operativo il decreto monstre varato dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria e economica del Covid-19.