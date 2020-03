Coronavirus: si fa la spesa lunedì e martedì, calo del 60% nei weekend

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Boom di chi fa la spesa il lunedì e il martedì mattina, mentre c'è un calo del -60% nei weekend. E' quanto rivelano i dati e la tecnologia di ShopFully, in Italia con l’app DoveConviene, che fanno luce sulle fasce orarie della settimana più gettonate tra gli italiani per fare la spesa durante l’emergenza Covid-19: il lunedì e il martedì, dalle 9 alle 11 di mattina, sono gli orari in cui si concentra la maggioranza dei clienti. Durante queste fasce orarie si registra infatti un aumento di visitatori del +103% rispetto a prima dell’epidemia.

Al contrario invece, in questo periodo i weekend risultano meno affollati rispetto al passato, con una diminuzione del flusso di persone che arriva fino al -60%. In assoluto, esclusa la domenica, gli orari in cui è probabile incontrare meno persone sono: da mercoledì a venerdì dopo le 18 e il sabato dopo le 12.