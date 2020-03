Coronavirus: Macina (M5S), 'Salvini sciacallo e anti-italiano'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Salvini si conferma 'anti-italiano', sono giorni che racconta chiacchiere e spara cifre a caso e per di più, mentre tutti i paesi seguono il modello Italia lui continua a parlarne male anche all’estero. Tutta l’Italia, dalle istituzioni, alla Protezione civile, ai medici e infermieri, ai cittadini, è impegnata e fa sacrifici per combattere l’avanzata del coronavirus, mentre il 'capitan fracassa' della politica italiana, quando non fa una passeggiata romantica inopportuna, passa le giornate a denigrare il nostro Paese in un momento così difficile". E’ quanto afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle, Anna Macina.

"Non c’è altro termine da usare se non quello di sciacallo! Anche adesso pensa solo al consenso da guadagnare sulla pelle degli stessi italiani, su una crisi senza precedenti, ma ne sono certa, gli italiani se ne ricorderanno al momento opportuno. Studi il senatore Salvini perché, confrontare i 25 miliardi stanziati dal governo Conte, soldi liquidi e reali, con le garanzie statali degli altri Paesi, quindi non soldi veri messi sul piatto, nonché omettere che il complesso delle misure adottate con il ‘cura-Italia’, mobiliterà una cifra stimata di circa 350 miliardi di euro, denota una grande disonestà intellettuale. E’ l’ennesima operazione di mistificazione della realtà – conclude Macina - e l’ennesima scorrettezza, questa volta, senza precedenti”.