Coronavirus: Musumeci, 'mascherine? Da Roma mandati panni per pulire il tavolo...'**

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - "L'altra grande epidemia è la mancanza di dispositivi di sicurezza. Guardate cosa è arrivato da Roma: un panno che si usa per pulire il tavolo. Non si può andare in guerra con le fionde". E' la denuncia del governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a L'Aria che tira su La7. "Non è possibile - dice - mi chiamano i sindaci, non sanno che anche noi aspettiamo dispositivi da Roma. Siamo arrivati al punto di non ritorno. Bisognava requisire fin dall'inizio due aziende 'per realizzare i dispositivi".