Coronavirus: Fassina, 'bene Crimi, governo dica no a Mes'

Tirocinante Sapienza in quarantena dopo turno in corsia: “E’ stato il momento più difficile"

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 Tirocinante Sapienza in quarantena: “E’ stato il momento più difficile della mia vita" Silvia Argiro, tirocinante in medicina della Sapienza, è entrata in contatto con 2 pazienti positivi al coronavirus e ha dovuto affrontare 15 giorni di quarantena. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev