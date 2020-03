Coronavirus, Bper estende coperture assicurative per clienti più colpiti

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Nell’ambito delle varie iniziative messe in campo per far fronte all’emergenza Coronavirus, Bper Banca ha deciso di estendere le coperture assicurative per i clienti maggiormente colpiti. I titolari di una polizza assicurativa sanitaria, risultati positivi al tampone Covid-19 e che si trovano in quarantena nel proprio domicilio, potranno infatti beneficiare di una serie di agevolazioni che variano a seconda del tipo di prodotto sottoscritto e che vanno dall’attivazione di un servizio di assistenza telefonica, attivo 24 ore su 24, al riconoscimento di un’indennità di diaria.

Tutti i clienti interessati sono stati raggiunti da un’email o da un sms per essere dettagliatamente informati della novità che li riguardano e per ricevere i recapiti telefonici di assistenza da attivare in caso di necessità o bisogno.

Questo provvedimento si aggiunge a una serie di iniziative per attenuare le conseguenze economiche negative causate dall’emergenza Coronavirus, tra cui la messa a disposizione di una prima tranche di 100 milioni di euro del “Plafond Bper Banca per l’Italia”, destinata a finanziare i clienti (privati, piccoli operatori economici e imprese). Tutte le iniziative di Bper Banca sono consultabili sul sito www.bper.it