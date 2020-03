Coronavirus: 'Cambiamo!', decreto palliativo da 'Re Tentenna'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Il decreto è solo un timido palliativo come tutte le misure adottate fino ad ora da un governo senza coraggio, l’indecisione politica è il peggior nemico dopo il coronavirus e il nostro Paese non si può permettere l’esecutivo di 'Re Tentenna'. Venticinque miliardi di euro sono pochi per superare il periodo di crisi che ci aspetta perchè come inizierà ad attutirsi questa emergenza, che sarà più devastante degli effetti di una guerra, gli italiani pagheranno care le conseguenze delle scelte economiche sbagliate”. Lo affermano i deputati di Cambiano! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli.