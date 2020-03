Coronavirus: Gelmini, 'stop vendite scoperto meglio tardi che mai'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Consob vieta vendite allo scoperto per tre mesi. Non è che il caso di dire meglio tardi che mai, visti i miliardi di capitalizzazione che sono andati in fumo in questi giorni drammatici. Ma lo avevamo chiesto una settimana fa, inascoltati..." Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.