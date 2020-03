Coronavirus: Occhiuto, 'misure economiche governo insufficienti'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - “Sull’emergenza sanitaria bisogna stare insieme, governo e opposizione, perché quando si tratta della vita degli italiani non ci si deve dividere. Per quanto riguarda, invece, le misure economiche, lasciatemi dire che quelle contenute nel decreto del governo sono assolutamente insufficienti ad affrontare la crisi che probabilmente quest’emergenza sanitaria determinerà nel nostro Paese e nel mondo”. Così Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera, in un video postato su Facebook.

“Seicento euro per architetti, ingegneri, avvocati, per le partite Iva, sono -denuncia l'esponente azzurro- meno del reddito di cittadinanza. Ai professionisti iscritti alle casse private neanche i 600 euro ma soltanto il reddito di ultima istanza, anch’esso inferiore al reddito di cittadinanza: è inaccettabile. Così come è inaccettabile che i negozianti che hanno chiuso le saracinesche dovranno pagare l’affitto e poi avranno un credito d’imposta del 60% di quanto pagato. Ma non sarebbe stato meglio bloccare questi pagamenti e fare in modo che sia lo Stato a ristorare i proprietari per i mancati introiti?"

"E vogliamo parlare del rinvio delle tasse per qualche settimana? Se un imprenditore, se una partita Iva, se un negoziante, non ha i soldi oggi per pagare le tasse pensate possa averli tra qualche settimana dopo le chiusure imposte a causa del Coronavirus?"