Coronavirus: Orlando, 'carcere sovraffollato diventa una bomba'

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - "Il carcere sovraffollato diventa una bomba". E' l'allarme lanciato dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando. "Una bomba non solo per i detenuti ma, prima di tutto, per i poliziotti penitenziari, per le donne e gli uomini che lavorano in carcere", dice ad Agorà su Raitre. "E poi anche per il contesto esterno", aggiunge il numero due del Pd. Orlando parla, quindi, di "misure che affrontino il tema del sovraffollamento".

"Non si devono guardare nella solita ottica se bisogna essere indulgenti o severi, come ha fatto Salvini in questi giorni - dice -Ma se non rischiamo di alimentare un altro focolaio in tutto il paese, questo è il vero problema che va affrontato con molta attenzione in questo momento".

Secondo Orlando "si è riaperta una stucchevole polemica secondo cui le poche misure deflattive che sono contenute nel decreto sarebbero ancora l'indulto e l'amnistia". "A parte il fatto che lo Stato è tenuto ad assicurare condizioni di umanità ai detenuti, qualunque pena debbano scontare, ma il problema non è più questo. Perché tengo a sottolineare che il carcere sovraffollato diventa una bomba", conclude il vicesegretario del Pd collegato via Skype.