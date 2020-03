Coronavirus: Crimi, 'subito stop Patto Stabilità e no utilizzo Mes, mani libere'**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La sospensione del Patto di Stabilità è importante farla subito senza perdere ulteriore tempo. In merito all'utilizzo del Mes, che di solidarietà ha poco, riteniamo che qualunque tipo di attività messa in campo a livello europeo non debba prendere in considerazione l'utilizzo del Mes, perché questo è un inizio di un percorso di declino della possibilità dell'Italia di reinvestire e di rilancio". Lo dice Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, ai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital.

"Sarebbero condizioni -aggiunge- che non potremmo permetterci, nessuno pensi di portarci alle condizioni in cui è stata portata la Grecia negli anni passati. Non deve essere accettato nulla che abbia a che fare con l'attivazione del Mes. Mani libere, in questo momento per gli investimenti in sanità , ricerca e rilancio dell'attività produttiva non può esserci che mani libere".