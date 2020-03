Coronavirus: Fico, 'possibile istituire commissione speciale per esame decreti'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Continueremo a ragionare sul tema del voto a distanza anche confrontandoci con il Senato. Nel frattempo, oltre a ricorrere a soluzioni basate su accordi tra le forze politiche, possiamo pensare all’istituzione di una commissione speciale, come quelle costituite all’inizio delle legislature per l’esame di atti del governo. Limiteremmo così il numero delle persone coinvolte direttamente. Discuteremo in Capigruppo questa soluzione, così come altre valide alternative". Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a 'La Repubblica'.

"Alla commissione -spiega- potremmo affidare l’istruttoria di tutte le leggi sottoposte all’esame della Camera, ferma restando la deliberazione finale dell’Aula. Quella va mantenuta, nelle forme e nei modi necessari a garantire la tutela della salute: è un obiettivo comune di tutto il Paese al quale la Camera non può e non ha alcuna intenzione di sottrarsi".