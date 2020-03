Coronavirus: Fico, 'Parlamento in prima linea non può chiudere'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Il Parlamento non può chiudere. La Camera, il Senato, devono fare tutto quel che è necessario per aiutare i malati, i dottori, gli infermieri, i trasportatori, i panettieri: le persone che più di tutte sono i prima linea o stanno subendo il peso di un’epidemia che ha sconvolto le vite di tutti". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a 'La Repubblica'.

"Il Parlamento -ribadisce- dev’essere in prima linea, non può arretrare, come non arretrano i medici e altre categorie. Lo voglio ricordare a tutti. E questo perché nelle fasi emergenziali il Parlamento non solo resta un presidio a garanzia dei principi democratici, ma è chiamato a offrire sostegno a chi fronteggia in prima persona l’emergenza e a chi subisce il peso economico e sociale di questa situazione. Dobbiamo farlo perché il lavoro delle Camere è quanto mai necessario. Lo dimostra il voto con cui pochi giorni fa abbiamo autorizzato lo scostamento di bilancio rendendo possibili misure economiche urgenti per famiglie e imprese".