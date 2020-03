Coronavirus: Palermo, al Comune telelavoro per 2.500 lavoratori

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - Sono poco più di 2.500 i lavoratori del Comune di Palermo per i quali è stato attivato il sistema di lavoro a distanza ed altri 300 circa potranno attivarlo a breve. Fra ieri e oggi, già 1.400 hanno materialmente attivato i propri account ed effettuato l'accesso al sistema. Le aree maggiormente interessate sono quelle delle attività sociali, il SUAP, dell'edilizia e della Polizia Municipale, ma sono comunque tutte le aree ad essere interessate. In queste ore si sta provvedendo all'attivazione anche degli accessi, circa 300, che richiedono livelli di autenticazione e sicurezza maggiori, quali ad esempio il sistema dei pagamenti o l'accesso alla fatturazione elettronica.

I livelli di accesso ai diversi servizi sono infatti differenziati, dal semplice utilizzo degli applicativi Office disponibili online per la stesura dei testi o la compilazione di schede e formulari (per i quali i livelli di protezione sono minori), alla materiale emissione dei mandati di pagamento o l'accesso alle banche dati dello Stato civile, per le quali sono richiesti livelli di protezione maggiore in ragione della delicatezza dei dati (fino a quattro livelli di autenticazione successivi).

"L'obiettivo dell’Amministrazione, con il supporto in house della SISPI, è quello di garantire ad almeno 3000 dipendenti la possibilità di lavorare da remoto in modo tale da alleggerire al massimo il carico di presenze giornaliere negli uffici, garantendo comunque la funzionalità di quelli che per motivi materiali non possono o possono usufruire solo in parte del telelavoro. In ogni caso, già da ieri, a rotazione almeno mille lavoratori a settimana usufruiranno delle ferie maturate lo scorso anno o dei riposi compensativi di eventuali ore di lavoro aggiuntive svolte in precedenza in modo tale da diminuire ulteriormente le presenze negli uffici", si legge in una nota.