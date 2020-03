Coronavirus, Putin: "Situazione in Russia sotto controllo"

Mosca, 17 mar. (Adnkronos) - La diffusione dell'epidemia di coronavirusin Russia "è sotto controllo malgrado l'elevato rischio", secondo il presidente Vladimir Putin. "Siamo stati in grado di contenere la penetrazione e la diffusione su larga scala" della pandemia, ha aggiunto il presidente, in un intervento di fronte al suo governo, dopo aver ispezionato un nuovo centro aperto a Mosca per la gestione delle informazioni sull'emergenza. Il numero dei casi di contagio confermati in Russia è di 114. "Ai cittadini devono essere date tutte le informazioni di cui hanno bisogno", ha precisato Putin.