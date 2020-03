Coronavirus: Bank of China dona a Italia 100mila mascherine e 50 ventilatori

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Bank of China, in collaborazione con Class Editori, ha donato al'Italia materiali e macchine per un valore di 5 milioni di euro. Centomila mascherine chirurgiche sono state destinate, attraverso la Croce Rossa Italiana e con l'intervento dell'ambasciata cinese a Roma, per metà all'Ospedale Niguarda e per l'altra metà al Comune di Milano.

I 50 ventilatori, invece, potranno contribuire all'allestimento dell'ospedale nella Fiera di Milano a cui sta lavorando Guido Bertolaso per conto della Regione Lombardia.

Il gesto di Bank of China, in collaborazione con Class Editori, "ha un particolare valore proprio per i legami storici e operativi con l'Italia: il presidente Chen Siqing, è co-presidente del Business Forum governativo Cina-Italia, presieduto per parte italiana da Fabrizio Palermo, ceo di Cdp", si spiega. Class Editori ringrazia per il gesto Bank of China, il direttore generale per l'Italia, Jiang Xu, e il suo staff.