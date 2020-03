Coronavirus: Conte a leader Ue, 'cure e welfare per tutti, non ci sono alternative'

Sanificazione della città di Venezia, le immagini

(Agenzia Vista) Venezia, 17 marzo 2020 Sanificazione della città di Venezia, le immagini Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: "Sempre in prima fila. Avanti con fiducia!Sempre in prima fila! Grazie alle persone che garantiscono funzioni essenziali per la vitalità di Venezia. Avanti con fiducia." Fonte Facebook Luigi Brugnaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev