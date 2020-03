Coronavirus: Conte a leader Ue, 'vale logica whatever it takes'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica 'whatever it takes'”. Lo ha chiarito, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza con gli altri leader Ue.