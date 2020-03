Coronavirus: allarme senza tetto, Sunia Palermo 'attivare presidi sanitari mobili'

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - Attivare i presidi sanitari mobili e predisporre dei luoghi, come caserme in disuso o immobili di proprietà pubblica, per creare dei posti di isolamento temporaneo per i soggetti deboli. Il Sunia Palermo cerca di trovare soluzioni per fronteggiare l’emergenza dei senza tetto dinanzi al Coronavirus. Un problema in termini di rischio contagio. "Abbiamo fatto un giro dalla stazione centrale a viale Lazio, nei posti dove sappiamo che dormono i senza casa – affermano Zaher Darwish, segretario generale del Sunia Palermo, e Nino Rocca del Sunia -Ne abbiamo trovati una decina, stesi sui loro giacigli, negli stessi posti dove si trovavano prima del rischio di contagio da Coronavirus". Questo, evidenziano, "aumenta naturalmente la nostra preoccupazione. Occorre garantire la sicurezza e la salute di tutti coloro che vivono in condizioni di disagio abitativo, di coloro che trovano accoglienza nei dormitori e di quanto dormono in mezzo alla strada e che sono soggetti fragili ed esposti a rischi per la loro salute". Il Sunia, in attesa della predisposizione di un centro di accoglienza da parte del Comune, sollecita l'attivazione di presidi mobili per la verifica, prevenzione e cura dei senza casa.

"Queste persone si trovano nella difficoltà obiettiva di recarsi presso i presidi sanitari cittadini. Sollecitiamo inoltre la predisposizione di ambienti quali luogo di isolamento temporaneo, più logisticamente adeguati per ampiezza a contenere un numero sempre maggiore di soggetti deboli. A tal scopo, le caserme in disuso o altri immobili di proprietà pubblica potrebbero essere funzionali dal punto di vista logistico". Da qui la richiesta al sindaco, all'Asp e al presidente della Regione, di "un coordinamento stretto fra la protezione civile, il servizio d’ordine pubblico e tutti quei soggetti, quali assistenti sociali, l’Agenzia sociale per la casa, impegnati da tempo ad affrontare l'emergenza dei senza tetto".