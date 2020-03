Coronavirus: Asp Catania potenzia assistenza psicologica, 11 nuove linee

Palermo, 1 mar. (Adnkronos) - L'Asp di Catania potenzia i servizi di assistenza psicologica per l’emergenza Coronavirus. L'Azienda ha attivato undici nuove linee telefoniche dedicate al sostegno psicologico per aiutare ad affrontare il disagio legato all’attuale stato di emergenza; fornire assistenza a chiunque viva le ansie e le paure legate alla percezione di pericolo, alle difficoltà dovute al periodo di quarantena, all’isolamento domiciliare e per il sostegno genitoriale dei figli. Il servizio gratuito, attivo ogni giorno dalle 9 alle 13, e il lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, integra le attività quotidianamente erogate per via telefonica in tutti gli ambulatori di psicologia dell’Asp di Catania.