Coronavirus: Pd, 'bene salvaguardia del mondo dello sport' (2)

(Adnkronos) - "Sospensioni dei canoni -aggiungono- fino al 31 maggio 2020 di pagamenti di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali per associazioni e società sportive professionistiche dilettantistiche. Norme concernenti misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 e il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro".

"Ulteriore misura che consentirà ai Comuni beneficiari dei finanziamenti per il piano 'Sport e Periferie' a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, di aumentare la quota di anticipazione dal 10% al 20%. Un prima risposta importante a un settore vitale per la socialità e l'aggregazione delle nostre comunità, che dovrà vedere altri iniziative a partire dal prossimo decreto annunciato dal ministro Gualtieri per aprile”, concludono i deputati democratici.