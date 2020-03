Coronavirus: Mirabelli, 'bene comune Milano su case popolari'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Molto bene il comune di Milano che ha deciso di prorogare al 30 settembre il pagamento dei canoni e delle spese nelle case popolari e di mettere a disposizione propri alloggi alle persone che non hanno una sistemazione adeguata per passare la quarantena. E molto bene anche la decisione di introdurre nel decreto 'Cura Italia' il blocco degli sfratti in questa fase di emergenza. Aiutare e proteggere le persone, chi ha più bisogno, è la cifra del nostro governare”. Lo scrive Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, su Facebook.