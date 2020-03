Coronavirus: allarme Sicindustria, 'Anas e Cas bloccano pagamenti'

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - Uffici chiusi, pagamenti bloccati, imprese in rivolta. A lanciare l'allarme è il presidente di Sicindustria Caltanissetta Gianfranco Caccamo. "L’Anas e il Cas hanno sospeso l’attività degli uffici amministrativi - spiega - Il risultato è che le nostre imprese hanno fornito un servizio, hanno emesso la fattura, ma non ricevono il pagamento". Caccamo sottolinea anche che "in condizioni normali questo è un disservizio gravissimo ma in questo periodo, con l’economia globale congelata, diventa indegno e inaccettabile. Capiamo che il momento è difficilissimo per tutti ma a noi sta a cuore la sopravvivenza delle aziende. Ognuno deve fare la propria parte. Sollecitiamo Anas e Cas a trovare la soluzione nel più breve tempo possibile prima che sia troppo tardi".