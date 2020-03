Coronavirus: Fontana, 'non si può tornare a vita normale, rispetto misure sempre più rigoroso'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "I comportamenti sono cambiati ma non ancora in modo sufficiente". Lo rileva il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa.

"Mi lascia perplesso che per uno, due giorni si rispettano rigorosamente le norme e poi diventa tutto un po' più lasco. Non si può mollare l'attenzione né tornare a una vita normale, dobbiamo essere sempre più rigorosi, la rigorosità va implementate, non bisogna fare i furbi andando a fare la passeggiata senza motivo", dice il presidente.