Coronavirus: Fontana, 'su ospedale riunione con team Bertolaso, notevole accelerazione'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo avuto una riunione operativa con il team di Bertolaso e con i nostri tecnici e gli assessori per approfondire il discorso ospedale: sono stati costituiti gruppi specifici, ognuno si occupa di una diversa questione". E' l'aggiornamento di Attilio Fontana, presidente della Repubblica, in un punto stampa. "Credo si sia data una notevole accelerazione al tutto, io continuo a essere ottimista. stiamo aspettando gli ultimi discorsi sul reperimento dei respiratori, speriamo in bene, io sono fiducioso".