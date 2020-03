Coronavirus: Faraone, 'Parlamento non chiuderà mai, smettiamo di frignare'**

SKY

Coronavirus, da brividi la versione al pianoforte dell'Inno d'Italia suonata da Allevi

Anche Giovanni Allevi si unisce all'appello per dire agli italiani di restare a casa per sconfiggere il Coronavirus e propone una dolce e accattivante versione al pianoforte dell'Inno d'Italia scritto da Mameli. Tutta da ascoltare. "Un abbraccio musicale a tutti gli italiani che hanno paura del futuro ma che intimamente sentono, in fondo al cuore, che tutto finirà e tornerà ancora più bello di ...