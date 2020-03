Coronavirus: Meloni, 'compriamo solo prodotti italiani, ricostruiamo contro Ue invidiosa' (2)

(Adnkronos) - "Noi -dice Meloni, dopo aver elencato le nazioni che pongono restrizioni alle nostre esportazioni- possiamo comprare solo prodotti italiani, guardare ogni singola etichetta, da dove arriva, chi lo produce, se è un prodotto doc, un prodotto dop, se è un prodotto della nostra filiera agroalimentare oppure no e se non lo è non lo compriamo. Compriamo solo prodotti italiani, tutti e sessanta milioni quanti siamo, noi rilanciamo la domanda interna, facciamo vedere a questi signori che siamo capaci di risollevarci da soli. E' il momento di dimostrare quanto valiamo, è un modo concreto di celebrare la nostra unità nazionale, di dire che oggi come ieri l'Italia ce la prendiamo sulle spalle noi e la ricostruiamo con la nostra forza, con la nostra concentrazione, con il nostro orgoglio, con la nostra determinazione.

"Noi -ricorda ancora la leader di Fdi- siamo una nazione straordinaria, nella quale tutti i cinque sensi trovano una loro sublimazione, perchè noi siamo la bellezza, l'odore dei nostri prodotti straordinari, dei prodotti della nostra terra, siamo il gusto di come riusciamo a lavorare quei prodotti, siamo la musica e siamo il lavoro delle nostre mani. L'Italia è quella nazione nella quale chiunque voglia sviluppare uno dei propri cinque sensi troverà qualcosa di straordinario".

"Il punto è che lo sappiamo noi e lo sanno anche gli altri e come sempre accade alla più bella, alla più capace, l'invidia è una brutta bestia. Per cui accade che tutti gli altri sperano sempre che la più bella inciampi e magari se possono fanno anche lo sgambetto. E' quello che sta succedendo in queste settimane, è quello che è accaduto negli ultimi giorni tanto per cambiare e quelli che potevano darci una mano -lamenta Meloni- hanno fin qui lavorato per farci degli sgambetti".