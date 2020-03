Coronavirus: Rosato, 'da Iv proposta legge costituzionale, Parlamento funzioni'**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “L'emergenza Coronavirus ha messo in luce la difficoltà delle Istituzioni a poter operare in caso di emergenza nazionale, minacciando il regolare funzionamento del Parlamento". Lo dice Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati e Presidente di Italia Viva.

"Per questo - prosegue Rosato - oggi, assieme alla capogruppo Maria Elena Boschi e altri colleghi di Italia Viva, ho presentato una proposta di legge costituzionale che introduce il concetto di 'emergenza nazionale' in Costituzione, prevedendo una procedura straordinaria per l'adozione dei provvedimenti necessari. Non abbiamo inventato nulla, ma mutuato dalle esperienze di tanti altri Paesi europei, a cominciare dalla Germania, dalla Spagna, dall’Austria e dalla Svezia". (segue)