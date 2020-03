Coronavirus: prefettura, a Milano ieri ancora oltre 300 denunce

Coronavirus, Europei 2020 rimandati alla prossima estate

Nyon, 17 mar. (askanews) - Europei 2020, arrivederci. La Uefa ha annunciato che la competizione di calcio continentale in programma il prossimo giugno in diversi sedi europee, tra le quali anche Roma, slitterà al 2021 a causa dell'emergenza coronavirus. Dopo una giornata di riunioni in video conferenza con le diverse istituzioni calcistiche nazionali è arrivato il comunicato ufficiale ...