Coronavirus: Adinolfi (Pdf), 'a partite Iva solo elemosina'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Il contributo una tantum per il mese di marzo per i lavoratori autonomi valutato in 600 euro spiega con chiarezza che valore danno Pd e M5S ai milioni di partite Iva che sono l’ossatura del sistema produttivo italiano. Non a caso il lavoro di queste persone, spesso giovani padri e madri di famiglia, viene monetizzato meno del reddito di cittadinanza. Nell’Italia giallorossa conviene non far nulla piuttosto che lavorare autonomamente. Quel contributo da 600 euro è una elemosina da rifiutare per dignità. Il governo raddoppi almeno la cifra, parametrandola al salario medio di un lavoratore a cinque anni dal primo impiego”. Lo afferma Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della famiglia.