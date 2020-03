Coronavirus: Delrio, 'fermare speculazione, finanza punta ad aziende strategiche'

INFOGRAFICA Ecco cosa prevede il Decreto “Cura Italia” INFOGRAFICA

(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2020 INFOGRAFICA Ecco cosa prevede il Decreto “Cura Italia” INFOGRAFICA Sospesi adempimenti fiscali con scadenze tra l'8 marzo e il 31 maggio Sospeso versamento ritenute d'acconto di contributi previdenziali e premi per assicurazioni obbligatorie Credito d'imposta del 60% per gli affitti di marzo per le imprese Credito d'imposta del 50% per spese di sanificazione ...