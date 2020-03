Coronavirus: Conte sente leader Ue, rinviato esame riforma Mes

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante i colloqui con i suoi omologhi europei in questi ultimi giorni, a quanto si apprende, ha persuaso i leader a concentrarsi tutti, di qui in avanti, sull’emergenza coronavirus e sulle azioni coordinate da porre in essere con la massima urgenza. Ha convenuto con loro di accantonare la discussione sulla riforma del Mes a tempi migliori, con la conseguenza che la questione è stata posta in secondo piano nell’agenda europea rispetto alle misure urgenti, economiche e sanitarie, per il contrasto alla diffusione del contagio.