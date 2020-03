Coronavirus: Noja (Iv), 'urgente sostenere disabili e famiglie'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "In questi giorni abbiamo molto insistito affinché il Governo affrontasse il tema del sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie anche in termini di continuità assistenziale". Lo dichiara la deputata di Italia Viva Lisa Noja.

"È necessario prevedere prestazioni domiciliari in sostituzione a quelle normalmente erogate dai Centri Diurni, ma anche stabilire subito deroghe per centri residenziali, quali quelli della Lega del Filo d’Oro, del Cottolengo e tante altre realtà che - spiega - non possono essere semplicemente chiuse, rimandando a casa persone con disabilità grave. Stiamo, infatti, parlando di persone bisognose di significativa assistenza quotidiana che sono sole o che spesso hanno genitori anziani anch’essi a rischio e su cui non è pensabile scaricare un carico di cura così importante. Persone disabili per le quali, inoltre, in molti casi lo spostamento dal centro residenziale potrebbe essere di per sé un rischio di esposizione al contagio".

"Siamo in attesa di leggere il testo definitivo del DL Cura Italia e ci auguriamo fortemente che in tale provvedimento ci sia una prima risposta a queste necessità urgenti che abbiamo ribadito con determinazione al Governo durante la stesura del decreto e anche nelle ultime ore", conclude.