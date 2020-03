Coronavirus: De Giorgi, 'bene 130 mln alla cultura'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Apprendiamo con viva soddisfazione che il Consiglio dei Ministri, come avevamo richiesto, ha approvato importanti misure in aiuto alla cultura e allo spettacolo dal vivo, settori tra i più colpiti dalla diffusione del Coronavirus". Lo dice Rosa Maria Di Giorgi del Pd.

"Secondo quanto deliberato, i lavoratori della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, compresi coloro che sono privi di ammortizzatori sociali, godranno di indennita' straordinarie. Saranno inoltre sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per chi gestisce o organizza teatri, sale da concerto, cinema, fiere o eventi di carattere artistico o culturale, musei, biblioteche, etc".

"E' poi prevista l'estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori stagionali, con interventi a favore di autori, artisti, esecutori e mandatari. Infine nasce il fondo emergenze spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, per 130 milioni di euro per il 2020 per il sostegno degli operatori, autori, artisti, interpreti ed esecutori colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19".