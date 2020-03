Coronavirus: Ceccanti, 'meditare su modalità voto Parlamento'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Come volevasi dimostrare: per riparare al grave errore di aver votato al primo turno in nome di principi astratti ora in Francia si pensa di congelare i risultati i fino al secondo da svolgere il 21 giugno. I principi astratti si rovesciano nel loro contrario. Da meditare anche per il dibattito attuale sulle modalità di voto nel nostro Parlamento". Lo sottolinea Stefano Ceccanti del Pd.