Coronavirus: Renzi, 'commessi errori a tutti livelli, non raccolgo polemiche'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "In questa fase non hanno senso le diatribe sui giornali o le divisioni fra partiti. Non faccio polemiche, non le raccolgo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews dopo che oggi il premier Giuseppe Conte ha stigmatizzato, in un'intervista al Corriere, le dichiarazioni del leader Iv alla stampa estera secondo le quali gli altri Paesi non dovrebbero commette gli errori dell'Italia.

Renzi nella enews torna sul concetto: "Gli errori commessi, a tutti i livelli, devono aiutarci a fare meglio. Per noi e per i Paesi stranieri che possono imparare da ciò che è accaduto in Italia".